Bullrich denunció a “Chiqui" Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización sudamericana.

La presentación, que solicita la apertura de una investigación preliminar, pone bajo la lupa la integridad y transparencia de la conducción Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto donde ya existen investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

La denuncia, que se apoya en documentación oficial y en expedientes judiciales abiertos en la Argentina, describe un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la senadora, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.

El eje del planteo radica en la posible utilización de empresas interpuestas para la adquisición y administración de bienes de altísimo valor económico, en operaciones que involucran a personas del entorno dirigencial de la AFA y a proveedores oficiales de la entidad.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la investigación judicial en curso sobre la sociedad Real Central S.R.L., formalmente integrada por Luciano Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal).

Según la presentación, esta empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.

La secuencia dominial de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Los socios de esta última fueron señalados en la investigación judicial como presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

La denuncia también pone el foco en las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto aproximado de USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR.

El documento oficial destaca que la empresa es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”, pero la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.

Esta concatenación entre contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor plantea, según la presentación, “serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL”.