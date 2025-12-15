Martín Fierro del Streaming: El CONICET se quedó con el Oro

Murió Héctor Alterio a los 96 años
El reconocido actor Héctor Alterio falleció a los 96 años, según el comunicado que compartió su familia en donde confirmaron la lamentable pérdida del intérprete que, en su haber alcanzó más de 150 películas.
APTRA celebró por primera vez a los canales de streaming con una gala desde Buenos Aires, transmitida por OLGA y Telefe, con figuras y programas destacados.
Los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming debutaron este domingo 14 de diciembre en Buenos Aires y reúnen por primera vez a las principales figuras del formato digital, que compitieron por distintas estatuillas en una ceremonia organizada por APTRA y transmitida en vivo por OLGA y Telefe desde el Centro de Convenciones.
La sorpresa llegó sobre el final de la noche, cuando el Martín Fierro de Oro, el premio más importante de la noche, fue para el stream de CONICET, que ya había recibido más temprano el reconocimiento a Transmisión especial.
A lo largo de la ceremonia, la disputa de premios estuvo dividida principalmente entre Olga y Luzu que se repartieron las categorías principales de la noche. El canal dirigido por Migue Granados se llevó nueve premios, mientras que el que tiene a Nico Ochiatto como referente se quedó con seis estatuillas más el reconocimiento a la mejor comunidad y al mejor clip del año.
La gala marcó un hito para la industria del entretenimiento digital en la Argentina, al reconocer producciones, conductores, periodistas y creadores que redefinieron los modos de comunicar y vincularse con las audiencias a lo largo de 2025.
Dos series argentinas, El Eternauta y El mejor infarto de mi vida, fueron incluidas en la lista de menciones honoríficas de las mejores series internacionales del año elaborada por The New York Times.