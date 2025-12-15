Martín Fierro del Streaming: El CONICET se quedó con el Oro

Los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming debutaron este domingo 14 de diciembre en Buenos Aires y reúnen por primera vez a las principales figuras del formato digital, que compitieron por distintas estatuillas en una ceremonia organizada por APTRA y transmitida en vivo por OLGA y Telefe desde el Centro de Convenciones.

La sorpresa llegó sobre el final de la noche, cuando el Martín Fierro de Oro, el premio más importante de la noche, fue para el stream de CONICET, que ya había recibido más temprano el reconocimiento a Transmisión especial.

A lo largo de la ceremonia, la disputa de premios estuvo dividida principalmente entre Olga y Luzu que se repartieron las categorías principales de la noche. El canal dirigido por Migue Granados se llevó nueve premios, mientras que el que tiene a Nico Ochiatto como referente se quedó con seis estatuillas más el reconocimiento a la mejor comunidad y al mejor clip del año.

La gala marcó un hito para la industria del entretenimiento digital en la Argentina, al reconocer producciones, conductores, periodistas y creadores que redefinieron los modos de comunicar y vincularse con las audiencias a lo largo de 2025.