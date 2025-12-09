La procesión acuática de San Nicolás de los Arroyos reunió a 451 nadadores en una jornada marcada por la fe, la solidaridad y el contacto con la naturaleza. El evento, que se realizó de forma gratuita, tuvo como eje la consigna “Brazada tras brazada, te invitamos a llevar nadando la imagen de María y a pedir junto a ella por la paz, la esperanza y todas las intenciones que lleves en tu corazón”. Tres kilómetros río abajo, una odisea que requirió entrenamiento y adaptación de nadar en este espejo natural.

La actividad, que coincidió con el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, fue un espacio de encuentro intergeneracional y de profunda devoción mariana, en el que la comunidad también aportó alimentos no perecederos para el comedor Inmaculada Concepción de San Nicolás. Muchos nadadores y devotos lo hicieron por primera vez en el río, y la gran mayoría de los participantes pertenecen a la generación silver.

En la charla técnica previa, el párroco Damián Vidano orientó a los participantes sobre los desafíos del recorrido y subrayó el sentido espiritual de la travesía: “Hay que nadar detrás de la Virgen, en el nado como en la vida, siempre la Virgen María adelante, abriendo camino, con muestras de fe y de superación.”

Vidano fue concreto. Explicó cómo atravesar el remanso que aparece a mitad del recorrido. Dijo que no se lo rodea: se cruza por el medio. Que ahí hay que nadar con más potencia y sostener el eje en el centro de la correntada. Si la corriente empuja fuerte, recomendó avanzar en diagonal hacia la orilla opuesta para no ser arrastrado.

Advirtió sobre las tapias que se forman con palos y camalotes. Señaló que esos amontonamientos pueden arrastrar animales y objetos traídos por el brazo principal del Paraná. Los llamó, con ironía, “bichas”. Insistió en no nadar cerca de los márgenes. El centro del río es la zona más segura.

El párroco agradeció a los patrocinadores y bromeó sobre la seguridad: “Se nada seguro gracias a la empresa aseguradora, pero también con la protección de la Virgen”, lo que sirvió para distender a los nadadores en la previa. La seguridad de los nadadores estuvo a cargo de la Prefectura Naval y la Cruz Roja, que acompañaron el trayecto por el arroyo Yaguarón.

El acto inicial contó también con la presencia del Obispo Diocesano, monseñor Hugo Norberto Santiago, quien impartió la bendición inicial.