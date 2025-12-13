Gimnasia y Tiro tendrá la primera mujer en ser candidata a presidente

La lista “Todos Juntos” nace de una convicción firme: Gimnasia y Tiro es más fuerte cuando está unido. El nombre resume el propósito y la identidad del proyecto:

Propuestas:

• Un club unido: dejar atrás divisiones internas y promover el trabajo conjunto como base del crecimiento.

• Transparencia permanente: gestión responsable, comunicación clara y rendición de cuentas.

• Un club al servicio de todos los socios: participación, respeto y sentido de pertenencia como ejes.

• Apertura e inclusión: actividades sociales y deportivas accesibles y para todas las edades.

• Un proyecto que suma: transformar diferencias en ideas y las ideas en acciones.

• Subcomisiones fortalecidas: acompañamiento institucional e inversión para el desarrollo de cada disciplina.

Dávalos cuenta con una trayectoria amplia dentro de la institución, iniciándose como deportista en varias disciplinas y participando activamente en actividades sociales. En el ámbito profesional, se desempeña en el sector privado y es reconocida por su capacidad de gestión, liderazgo y compromiso con la comunidad. Además, combina su carrera con la vida familiar como madre y emprendedora.