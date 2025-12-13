lLuego de meses de espera, este sábado se definirá al gran campeón del Torneo Clausura: a partir de las 21:00 horas, Racing y Estudiantes de La Plata se medirán cara a cara por el título del fútbol argentino. Además, el ganador sacará boleto directo para la Copa Libertadores.
Gimnasia y Tiro tendrá la primera mujer en ser candidata a presidente
El viernes 19 de diciembre se celebrarán elecciones en Gimnasia y Tiro donde participarán dos listas, Ximena Dávalos Santamaría, quien encabeza la lista "Todos Juntos", anunció su candidatura a presidencia.DeportesHace 6 horasprensa
La lista “Todos Juntos” nace de una convicción firme: Gimnasia y Tiro es más fuerte cuando está unido. El nombre resume el propósito y la identidad del proyecto:
Propuestas:
• Un club unido: dejar atrás divisiones internas y promover el trabajo conjunto como base del crecimiento.
• Transparencia permanente: gestión responsable, comunicación clara y rendición de cuentas.
• Un club al servicio de todos los socios: participación, respeto y sentido de pertenencia como ejes.
• Apertura e inclusión: actividades sociales y deportivas accesibles y para todas las edades.
• Un proyecto que suma: transformar diferencias en ideas y las ideas en acciones.
• Subcomisiones fortalecidas: acompañamiento institucional e inversión para el desarrollo de cada disciplina.
Dávalos cuenta con una trayectoria amplia dentro de la institución, iniciándose como deportista en varias disciplinas y participando activamente en actividades sociales. En el ámbito profesional, se desempeña en el sector privado y es reconocida por su capacidad de gestión, liderazgo y compromiso con la comunidad. Además, combina su carrera con la vida familiar como madre y emprendedora.
El director técnico xeneize, quien asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no tiene garantizado su cargo para el próximo año en la institución.