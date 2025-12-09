Dudas en la continuidad de Úbeda como director tecnico de Boca

La continuidad del director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, quedó pendiendo de un hilo tras los gruesos errores cometidos anoche en la derrota por 1 a 0 ante Racing, en La Bombonera, que lo dejó afuera de la final del torneo Clausura de primera división, y la semana que viene, en un encuentro con el presidente Juan Román Riquelme se definirá su situación.

Úbeda decidió reemplazar al delantero santiagueño Exequiel Zeballos, a los minutos del segundo tiempo, cuando era el mejor jugador xeneize y causa preocupación en la defensa de la "Academia" por el mediocampista Alan Velasco, lo que provocó la reacción inédita de todo el estadio en contra de esa decisión.

Se habían jugado 71 minutos de un partido áspero, con poquísimas llegadas a los arcos, empataban 0 a 0, y Zeballos era el delantero más punzante del xeneize, pero el entrenador decidió sacarlo e incluir a Velasco, que no jugaba por una lesión, desde el 5 de octubre pasado cuando Boca goleó a Newell´s 5 a 0. De inmediato el estadio reprobó la decisión de Úbeda, y fue el propio Leandro Paredes el que con gestos expresó su disconformismo por la decisión del entrenador que reemplazó al fallecido Miguel Ángel Russo.

Cuatro minutos, Racing se ponía en ventaja, con un gol de Adrián "Maravilla" Martínez, lo que incrementó el disconformismo de la hinchada contra Úbeda, pero completó su faena haciendo ingresar al mediocampista Rodrigo Battaglia en el último minuto, por Milton Delgado.

"Vimos gestos de que estaba cansado y tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás los tres partidos anteriores, también había salido en los últimos minutos e hizo un desgaste muy grande", argumentó Úbeda en la conferencia de prensa.

Úbeda y Riquelme se encontraron esta semana y allí se sabrá si finalmente el presidente de Boca confirma la decisión de respetar el contrato del entrenador y su cuerpo técnico, que firmaron hasta el 30 de junio de 2026.

Por estas horas, desde el entorno dirigencial, nadie da por seguro la continuidad de Úbeda, y sólo Riquelme tomará la decisión de su continuidad o no, luego del traspié de anoche.

En la previa del partido, según supo Noticias Argentinas, Riquelme estaba convencido de darle continuidad a Úbeda, dado que estaba convencido de que había conseguido armar un buen grupo humano, el equipo funcionaba con los resultados obtenidos, clasificado el equipo para la Copa Libertadores, estaba a un paso de la final y de lograr el objetivo del campeonato, pero anoche la derrota caló hondo en la dirigencia xeneize.

Úbeda tiene más contacto con Marcelo "Chelo" Delgado, con quien habla diariamente y si bien Riquelme y el entrenador ya tenían pactado una reunión para elaborar el plan de trabajo para 2026, la pretemporada, los refuerzos a conseguir, y el ascenso de algunos juveniles de la reserva a la primera, la caída en la Bombonera le puso un gran interrogante a la continuidad del sucesor de Miguel Russo.