Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.

La provincia se convirtió en la primera de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional. Como detalló Infobae, esta iniciativa había fue reglamentada en agosto, y estableció el procedimiento y las sanciones para quienes incumplen con la vacunación obligatoria.

Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, confirmó que “las denuncias en la Justicia ya son 15 y van a ir creciendo a medida que pasen los días”, afirmó al ser consultado sobre la reciente avanzada judicial contra familias que rechazan vacunar a sus hijos.

El funcionario explicó: “No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”.

Montero remarcó que la provincia mantiene una política activa de inmunización: “En Mendoza seguimos vacunando en las escuelas, eso nos permite tener tasas de cobertura bastante elevadas. Estamos entre el ochenta y ochenta y cinco por ciento de tasa de cobertura, pero lejos del objetivo del 95 por ciento”.