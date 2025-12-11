Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su viaje relámpago a Noruega, donde no pudo encontrarse con María Corina Machado por problemas de agenda. A minutos de aterrizar en Aeroparque firmó la reforma laboral que le entregó su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ingresará al Congreso en las próximas horas.

El mandatario nacional partió de Oslo apenas terminó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Aterrizó en Argentina pasadas las 8 de la mañana. Las autoridades legislativas lo estaban esperando para poder iniciar con el tratamiento de varias de las iniciativas del Consejo de Mayo que, si bien ya fueron anunciadas, todavía falta que el jefe de Estado rubrique.

De hecho, de los temas que se van a debatir en las próximas sesiones extraordinarias, el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares estaban listos.

Por el contrario, la norma que modifica algunos aspectos del sistema de trabajo se terminó de redactar recién cuando Milei ya estaba en el exterior, debido a que hasta último momento había partes del texto que generaban polémica.