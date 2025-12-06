Alertaron que la protección de Chernóbil no funciona bien

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) alertó que la estructura de protección de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, no funciona bien desde el ataque militar de Rusia ocurrido en febrero.

En una inspección reciente, los expertos del OIEA no detectaron daños permanentes en la estructura ni en los sistemas de monitoreo. Sin embargo, confirmaron que la estructura ha “perdido sus funciones principales de seguridad, incluida su capacidad de confinamiento”, según un comunicado de la agencia nuclear de la ONU.

Chernóbil, escenario de un grave accidente nuclear en 1986, fue blanco de drones explosivos en febrero. Este ataque provocó daños en el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), aunque no se registraron fugas radiactivas.

Las autoridades de Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente por el ataque, que ocasionó un incendio en el recubrimiento exterior de la estructura de acero diseñada para contener la radiación del reactor destruido.

“El OIEA —que tiene un equipo permanentemente en el lugar— continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar completamente la seguridad y protección nuclear en Chernóbil”, sostuvo Rafael Grossi, director general del organismo.

Según Grossi, “se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero la restauración oportuna y completa sigue siendo esencial para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.

El OIEA recomendó mantener las tareas de restauración en el NSC, incorporar controles de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión. Además, subrayó la necesidad de modernizar el sistema automático de monitoreo del objeto refugio que se construyó sobre el reactor poco después del accidente.

Para 2026 están previstas más reparaciones temporales, con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con el objetivo de restablecer la función de confinamiento del NSC y preparar su restauración integral tras el fin de la guerra.

La planta de Chernóbil, que fue ocupada por tropas rusas al inicio del conflicto, permanece bajo control de las autoridades ucranianas.