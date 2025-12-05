Brasil estudia una reducción de la jornada laboral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, puso formalmente en la mesa de discusión la reducción de la jornada laboral en el país.

Solicitó al Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), su principal órgano de asesoramiento, que analice urgentemente la viabilidad de poner fin al esquema de trabajo actual de seis días por uno de descanso (6x1)

El argumento de la tecnología y la productividad

Lula da Silva lamentó la desconexión entre el aumento de la productividad generado por la tecnología y la falta de mejoras en la calidad de vida de los trabajadores. Utilizó su experiencia sindical para ilustrar el punto:

"En mis tiempos, una empresa tenía 40.000 trabajadores y producía 1.200 automóviles. Ahora, 12.000 trabajadores producen el doble de unidades. ¿Por qué entonces no se redujo la jornada laboral? ¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos?"

El presidente insistió en que reducir la jornada no representa ningún perjuicio para la economía y recordó que varios países ya han adoptado estas medidas.

El impulso a la Reforma Laboral

La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que busca modificar la jornada laboral ya se encuentra en análisis en el Congreso Nacional. Lula da Silva presionó al CDESS, que está integrado por una amplia representación de la sociedad civil, incluyendo empresarios, sindicalistas y artistas, para que aborde el tema "con mucho cariño" en sus próximas reuniones.

El mandatario concluyó con un llamado directo al consejo: "Ya no tiene sentido, con los avances tecnológicos que hemos tenido en este país, que la producción aumente, pero los salarios caigan. Si ustedes me dan el consejo de reducir la jornada, aceleraré el fin de la jornada 6 por 1, para darle una jornada menor al pueblo brasileño."

Finalmente, Lula da Silva restó importancia a las posibles divergencias con el Poder Legislativo sobre este tema, asegurando que las disidencias son un componente natural del juego democrático.