Mendoza: por una pelea, le amputaron cuatro dedos a un hombre

Según indicaron medios locales, todo ocurrió en la mañana del domingo en la esquina de las calles Brandsen y Costa Flores de Perdriel, en la zona de Luján de Cuyo.

Allí, de acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a Infobae, la víctima -en estado de ebriedad- se enfrentó al grupo de hombres por motivos que todavía no fueron esclarecidos y comenzó a pelear con ellos.

En medio de la riña, “puso sus armas como escudo” y le cortaron los cuatro dedos. En un primer momento, trascendió en medios mendocinos que se había tratado de un intento de robo, en el que el hombre se resistió.

Sin embargo, las fuentes consultadas aclararon que no fue un hecho de inseguridad, sino una pelea callejera.

De acuerdo con lo que informó Los Andes, la víctima logró huir tras la agresión, pero se desplomó a pocos metros del lugar. Vecinos alertaron a la Policía, que al llegar encontró al hombre inconsciente. Poco después acudió un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quien constató la amputación de las falanges y las lesiones en el rostro.

El hombre fue trasladado a la guardia del Hospital Central, donde permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes sanitarias confirmaron, según declaraciones recogidas por UNO, que “las lesiones fueron provocadas con un arma cortopunzante”.

Hasta el momento, no se registran detenidos por el ataque. En el caso interviene una fiscalía de Luján de Luján de Cuyo.