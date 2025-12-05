Manejaba alcoholizado, chocó a cuatro autos estacionados y el frente de una casa
El hecho ocurrió sobre la calle Pedro Lozano al 3700, en el barrio porteño de Villa del Parque y el conductor tenía 2.45g/l de alcohol en sangre.
El lunes 8 de diciembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados por el feriado de la Inmaculada Concepción de María.NacionalesHoyPrensa
Tal como dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la próxima semana habrá un nuevo feriado bancario a nivel nacional. Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas el lunes 8 de diciembre en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María, lo que se sumará al sábado 6 y domingo 7. En consecuencia, los bancos atenderán al público por última vez hoy y retomarán la actividad presencial recién el martes 9.
Aunque no habrá atención presencial, los usuarios podrán operar con normalidad a través de los canales digitales. Tanto el homebanking como las aplicaciones móviles de cada entidad permitirán realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y otras gestiones habituales de forma segura y ágil.
Los cajeros automáticos estarán disponibles las 24 horas y los bancos se comprometen a mantenerlos abastecidos para cubrir la demanda del feriado. Además, continuará habilitada la extracción de efectivo en comercios como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de cobro y pago, una opción que permite retirar dinero sin depender exclusivamente de los cajeros.
La Universidad Champagnat decidió imponer un castigo disciplinario sin precedentes a 115 estudiantes del Colegio Santa María que generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de Mendoza.