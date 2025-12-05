El lunes 8 de diciembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados

Tal como dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la próxima semana habrá un nuevo feriado bancario a nivel nacional. Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas el lunes 8 de diciembre en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María, lo que se sumará al sábado 6 y domingo 7. En consecuencia, los bancos atenderán al público por última vez hoy y retomarán la actividad presencial recién el martes 9.

Aunque no habrá atención presencial, los usuarios podrán operar con normalidad a través de los canales digitales. Tanto el homebanking como las aplicaciones móviles de cada entidad permitirán realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y otras gestiones habituales de forma segura y ágil.

Los cajeros automáticos estarán disponibles las 24 horas y los bancos se comprometen a mantenerlos abastecidos para cubrir la demanda del feriado. Además, continuará habilitada la extracción de efectivo en comercios como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de cobro y pago, una opción que permite retirar dinero sin depender exclusivamente de los cajeros.