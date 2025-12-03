Alumnos destrozaron una escuela porque no les permitieron faltar

La institución resolvió aplicar amonestaciones masivas (20 por cada alumno involucrado) y un extenso plan de reparación a raíz de los graves destrozos provocados por los alumnos el jueves 27 de noviembre, luego de que se les negara el permiso para ausentarse el viernes 28 de noviembre tras los festejos del UUD (último último día), el tradicional festejo estudiantil.

La medida, que afecta a casi la totalidad de los estudiantes de quinto año, se adoptó luego de que circularan videos grabados el jueves anterior en los que se observa a los adolescentes arrojando hojas de carpetas por los pasillos, escaleras y el patio interno del edificio de la Universidad Champagnat, lo que derivó en una serie de desmanes.

El Consejo Escolar, a través de la resolución N°065-REC-2025, detalló que los incidentes incluyeron daños en mobiliario, instalaciones y afectación a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño; así como conductas disruptivas, insultos a docentes, personal no docente y autoridades, y un incumplimiento generalizado de las órdenes impartidas por preceptores y directivos. Estas conductas fueron calificadas como “faltas muy graves” en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional del Colegio.

La sanción ejemplificadora rige de acuerdo con el Reglamento de Convivencia del colegio, que implica la pérdida automática de la regularidad y obliga a los estudiantes a rendir todas sus materias como alumnos libres.

Para evitar que los alumnos queden libres, la respuesta institucional no se limitó solo a lo punitivo. La Universidad Champagnat implementó un exhaustivo Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar, de carácter obligatorio, que busca que los estudiantes asuman la reparación de los daños y reflexionen sobre lo sucedido.

El plan, a desarrollarse entre el 12 y 18 de diciembre, contempla tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas, entre las que se incluyen la limpieza y reparación de los espacios afectados, la elaboración de materiales para distintos niveles educativos, proyectos solidarios dentro de la comunidad escolar y talleres de convivencia enfocados en el análisis del valor de las normas y el impacto de las acciones individuales en la vida escolar.

Además, todos los estudiantes deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. La reducción de amonestaciones (pasarán a ser 14) quedará supeditada al cumplimiento íntegro del plan. Pero, según informó la Universidad, los alumnos involucrados que tengan más de cinco amonestaciones quedan excluidos de la reducción.

Por su parte, los padres de los alumnos involucrados deberán afrontar los costos de los arreglos, tal como establece la resolución del colegio.