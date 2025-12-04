Boca es el campeón del Torneo Proyección 2025 de Reserva

Boca Juniors venció por penales 4-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata y se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva en el estadio Florencio Sola de Banfield, y con ambas parcialidades.

Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y 2-2 en el alargue, la entretenida final se definió en los tiros desde el punto penal. Allí, el Xeneize fue efectivo y convirtió con Mateo Mendía, Lautaro Mendieta, Leonel Flores y Facundo Herrera, que anotó el penal de la coronación. En el Lobo, solo marcó Juan Cruz Cortazzo, mientras que Leonel Troncoso e Ignacio Zappulla erraron sus disparos.

De esta manera, Boca Juniors ratificó su chapa de candidato y máximo ganador histórico de la división reserva con 23 títulos oficiales. Lo siguen River Plate (15), San Lorenzo (13) e Independiente (11).

Ahora, el Xeneize se enfrentará por la final del Trofeo de Campeones 2025 ante Vélez (campeón del Torneo Apertura 2025), el próximo martes 9 de diciembre a las 20 horas, nuevamente en el Estadio Florencio Sola, de Banfield.