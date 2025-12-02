El Ente Regulador analizará nuevas tarifas de luz y agua

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) confirmó la realización de dos audiencias públicas virtuales esta semana, con el objetivo de revisar tarifas y evaluar modificaciones estructurales en los servicios de energía eléctrica y agua en la provincia. Los encuentros se desarrollarán los días 4 y 5 de diciembre, según se informó oficialmente.

La primera audiencia, programada para el miércoles 4 a las 8.30, se centrará en el impacto que tendrán en Salta las recientes reformas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas el Decreto 450/2025 y la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. Según adelantó el ENRESP, estas medidas redefinen aspectos centrales del sistema eléctrico argentino.

Durante el debate se analizarán la desregulación del mercado energético, la posibilidad de elegir proveedor, la autogeneración y exportación de energía, la reducción de subsidios y el avance de la participación privada en la generación y comercialización. También se revisarán los criterios tarifarios y los regímenes de subsidios previstos para 2026.

Otro punto clave será la actualización del plan de inversiones y el esquema de contingencia para el verano. Además, el organismo presentará la adhesión a la nueva Ley Nacional 24.065, las políticas de eficiencia energética y el lanzamiento de su Asistente Virtual Inteligente, “Vicente”, que buscará optimizar la atención al usuario.

La segunda audiencia tendrá lugar el jueves 5 a las 8.30 y estará dedicada a la revisión tarifaria de COSAYSA para el período 2025-2027. Allí se tratarán los planes de expansión y mejoras, las necesidades para afrontar la temporada estival y los subsidios aplicables al servicio sanitario. Para ambas jornadas, la participación será virtual y con transmisión en vivo a través del sitio oficial del ente.