Más seguridad vial para los vecinos de Floresta y Villa Mónica

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad realizó una serie de obras de hormigonado en uno de los principales corredores viales de la zona este, particularmente para conectar Villa Mitre con la ruta 9/34.

Particularmente, en esta ocasión se hizo la reconstrucción de la calzada de hormigón en la avenida Delgadillo a la altura de la calle Fábregas, que presentaba daños que perjudicaban la normal circulación vehicular.

El tramo donde se realizó la obra divide los barrios Floresta y Villa Mónica, aunque el corredor vial es utilizado por los vecinos de la zona para conectarse con otros barrios de la zona este, el Parque Industrial o la avenida Yrigoyen y Tavella.

Al tratarse de concreto, el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación por lo que se solicita circular con precaución ya que el tránsito se encuentra reducido a media calzada.