El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de variada intensidad para áreas de la Pre Puna y Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, con vigencia para hoy y mañana. Se esperan lluvias fuertes, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Más seguridad vial para los vecinos de Floresta y Villa Mónica
La Municipalidad realizó obras de hormigonado en la avenida Delgadillo, la vía más utilizada en la zona. Los arreglos se desarrollaron en la intersección con la calle Fábregas. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días.
En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad realizó una serie de obras de hormigonado en uno de los principales corredores viales de la zona este, particularmente para conectar Villa Mitre con la ruta 9/34.
Particularmente, en esta ocasión se hizo la reconstrucción de la calzada de hormigón en la avenida Delgadillo a la altura de la calle Fábregas, que presentaba daños que perjudicaban la normal circulación vehicular.
El tramo donde se realizó la obra divide los barrios Floresta y Villa Mónica, aunque el corredor vial es utilizado por los vecinos de la zona para conectarse con otros barrios de la zona este, el Parque Industrial o la avenida Yrigoyen y Tavella.
Al tratarse de concreto, el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación por lo que se solicita circular con precaución ya que el tránsito se encuentra reducido a media calzada.
Estos son los requisitos y lugares para obtener el carnet de Manipulación de Alimentos
El curso se dictará el 19 y 20 de enero en el CIC de Unión y el 26 y 27 en el CIC de Asunción. Los vecinos que deseen participar deberán presentar fotocopia de DNI, 2 fotos carnet y certificado de buena salud. El carnet tiene una vigencia de 2 años.