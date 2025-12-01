El Gobierno y la UNSa avanzan en acuerdos para prácticas, insumos y egreso de estudiantes de Medicina

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, recibió a autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para trabajar en una agenda conjunta que incluye aspectos vinculados a prácticas profesionales, insumos hospitalarios, el diseño de un convenio para acompañar el egreso de estudiantes de Medicina.

Durante la reunión, Mangione, destacó que “se avanza en el análisis de un convenio orientado a establecer mecanismos para el egreso de estudiantes de la carrera de Medicina y su futura inserción en el sistema de salud provincial”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Nancy Cardozo, expresó que “se trabajó en la reorganización del esquema de insumos necesarios para las prácticas profesionales en hospitales y centros de salud, tarea que se coordinará entre equipos técnicos de ambas instituciones para su adecuación en 2026”. Además, destacó el intercambio con autoridades del Hospital San Bernardo y del Secretario de Salud en temas vinculados con simulación clínica y otras líneas de trabajo académico y asistencial.

La vicedecana, Alejandra Falú, anunció que la Facultad será sede el 4 y 5 de diciembre del encuentro de decanos de facultades de Salud de todo el país. Indicó que la agenda incluirá temas relacionados con la formación de recursos humanos y la necesidad de profesionales en el interior de las provincias.

Falú informó asimismo que, en el marco de la actividad, se realizará la entrega post mortem del título de Doctor Honoris Causa al Dr. Arturo Oñativia, en reconocimiento a su aporte a la salud pública provincial y por ser fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

