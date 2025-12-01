El SAMEC brindó asistencia a 330 personas, mientras que las guardias de los hospitales atendieron un total de 2445 pacientes, entre adultos y pediátricos.
Renuevan la calzada en uno de los principales corredores viales de la ciudad
La Municipalidad se encuentra trabajando mediante tareas de hormigonado en Juramento y 12 de Octubre, Juramento y La Tablada, Juramento al 1300 y en Juramento y Anzoátegui. Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar los tiempos de la obra.LocalesHoyPrensa
En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza en diversos frentes de obra con el fin de mejorar la circulación vehicular en la ciudad y brindar mayor seguridad vial.
En este caso, en distintos tramos de la calle Juramento se están desarrollando tareas de hormigonado debido a que la calzada se encontraba deteriorada y dificultaba el normal paso de los vehículos.
Particularmente, en Juramento y 12 de Octubre se procedió a colocar el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.
Similares acciones se están desarrollando en: Juramento y Pje La Tablada, Juramento al 1.300 y en Juramento y Anzoátegui.
Como en todos los casos se solicita circular con precaución y respetar los tiempos de obra para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.
El Gobierno y la UNSa avanzan en acuerdos para prácticas, insumos y egreso de estudiantes de Medicina
Las autoridades del Ministerio y de la Facultad de Salud analizaron la provisión de insumos para prácticas y la elaboración de un convenio para el egreso de estudiantes de Medicina.