Renuevan la calzada en uno de los principales corredores viales de la ciudad

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza en diversos frentes de obra con el fin de mejorar la circulación vehicular en la ciudad y brindar mayor seguridad vial.

En este caso, en distintos tramos de la calle Juramento se están desarrollando tareas de hormigonado debido a que la calzada se encontraba deteriorada y dificultaba el normal paso de los vehículos.

Particularmente, en Juramento y 12 de Octubre se procedió a colocar el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.

Similares acciones se están desarrollando en: Juramento y Pje La Tablada, Juramento al 1.300 y en Juramento y Anzoátegui.

Como en todos los casos se solicita circular con precaución y respetar los tiempos de obra para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.