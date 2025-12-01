Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se clasificó a las semifinales del Clausura

Boca derrotó 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera con un gol de Ayrton Costa, en el marco de los cuartos de final del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Xeneize avanzó a la siguiente ronda del campeonato, donde enfrentará al ganador del partido entre Racing y Tigre, y consiguió su sexto triunfo consecutivo. El árbitro fue Fernando Echenique.

Boca abrió el marcador a los 4 minutos con un gol de Costa, quien aprovechó un rebote de Gonzalo Siri por un tiro de Miguel Merentiel luego de un tiro de esquina.

Con el triunfo sobre Argentinos Juniors, Boca recibirá en la Bombonera al ganador del encuentro entre Racing y Tigre, que se llevará a cabo este lunes desde las 21:30 en Avellaneda.