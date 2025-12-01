Se estiman al menos 700 participantes en una de las actividades deportivas más importantes en el cierre de este año en la ciudad.
Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se clasificó a las semifinales del Clausura
El Xeneize sufrió pero se impuso en la Bombonera con un gol de Ayrton Costa para avanzar a la siguiente ronda del campeonato y conseguir su sexto triunfo consecutivo. Ahora, espera al ganador del partido entre Racing y Tigre.DeportesHace 4 horasprensa
Boca derrotó 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera con un gol de Ayrton Costa, en el marco de los cuartos de final del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Xeneize avanzó a la siguiente ronda del campeonato, donde enfrentará al ganador del partido entre Racing y Tigre, y consiguió su sexto triunfo consecutivo. El árbitro fue Fernando Echenique.
Boca abrió el marcador a los 4 minutos con un gol de Costa, quien aprovechó un rebote de Gonzalo Siri por un tiro de Miguel Merentiel luego de un tiro de esquina.
Con el triunfo sobre Argentinos Juniors, Boca recibirá en la Bombonera al ganador del encuentro entre Racing y Tigre, que se llevará a cabo este lunes desde las 21:30 en Avellaneda.
