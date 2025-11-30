Se retiró Kala, la perra detective más querida de Salta

Con 8 años de servicio en la Policía de Salta y un amplio currículum de operativos locales y nacionales, la perra tuvo su merecida despedida con mucha emoción y reconocimiento.

LocalesHoyprensaprensa

banner-wapp2

Con 10 años, de los cuales 8 fueron de servicio activo en la División Investigativa Canina de la Policía de Salta, se jubiló Kala. Es una perra labradora, entrenada en odorología y detección de narcóticos, con actuaciones destacadas como detective en una gran cantidad de operativos locales y nacionales.

Su adiestrador, Víctor Parrón, la cuidó desde que era cachorra. En la despedida de Kala se encontraba muy emocionado y expresaba lo siguiente: “Ellos viven el hoy. La perra es la que nos adiestra a nosotros. Nos enseñan a vivir el día y también a perdonar. Son fieles de verdad”.

PORTADA PARA TODO SALTA (24)

Por mencionar algunas de sus actuaciones, estuvo presente en territorio correntino por el caso Loan, colaborando con los equipos judiciales en tareas de búsqueda y rastrillaje. Por ese trabajo recibió una distinción del gobierno de Corrientes. Otra experiencia clave fue su participación en una capacitación de Interpol, en la que el equipo del que formaba parte recibió elogios y ovaciones. Según relató Parrón, desde Interpol “quedaron maravillados con Kala y su rendimiento”.

Finalmente, Kala fue adoptada por el fiscal Pablo Paz, quien la conocía por el ámbito profesional. “Es hora de que descanse. Ya trabajó demasiado”, fueron sus palabras para la gran perra detective. PORTADA PARA TODO SALTA (25)

Te puede interesar
homigonado-san-luis-banchik-3-768x432

En San Luis comenzó el hormigonado de la Avda. Banchik

Prensa
LocalesEl viernes

La Municipalidad se encuentra trabajando en la ruta Nacional Nº 51, desde calle Cerro Negro hasta Crestón. En el lugar se reconstruye la calzada y se hará un recambio de las rejas metálicas para desagüe pluvial. Restricciones vehiculares de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.

Boletín de noticias