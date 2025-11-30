Se retiró Kala, la perra detective más querida de Salta

Con 10 años, de los cuales 8 fueron de servicio activo en la División Investigativa Canina de la Policía de Salta, se jubiló Kala. Es una perra labradora, entrenada en odorología y detección de narcóticos, con actuaciones destacadas como detective en una gran cantidad de operativos locales y nacionales.

Su adiestrador, Víctor Parrón, la cuidó desde que era cachorra. En la despedida de Kala se encontraba muy emocionado y expresaba lo siguiente: “Ellos viven el hoy. La perra es la que nos adiestra a nosotros. Nos enseñan a vivir el día y también a perdonar. Son fieles de verdad”.

Por mencionar algunas de sus actuaciones, estuvo presente en territorio correntino por el caso Loan, colaborando con los equipos judiciales en tareas de búsqueda y rastrillaje. Por ese trabajo recibió una distinción del gobierno de Corrientes. Otra experiencia clave fue su participación en una capacitación de Interpol, en la que el equipo del que formaba parte recibió elogios y ovaciones. Según relató Parrón, desde Interpol “quedaron maravillados con Kala y su rendimiento”.

Finalmente, Kala fue adoptada por el fiscal Pablo Paz, quien la conocía por el ámbito profesional. “Es hora de que descanse. Ya trabajó demasiado”, fueron sus palabras para la gran perra detective.