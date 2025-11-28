En San Luis comenzó el hormigonado de la Avda. Banchik

En el marco del plan de recuperación de calles que tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular en la ciudad y brindar mayor seguridad vial, la Municipalidad se encuentra trabajando en la reconstrucción de la calzada en la avenida Banchik, altura San Luis, con tareas de hormigonado.

Los trabajos se efectúan desde la calle Cerro Negro hasta Cerro Crestón donde no sólo comenzó la colocación del nuevo concreto sino que también se hará un recambio de rejas metálicas para desagüe pluvial.

Es importante destacar que, dicho tramo tiene un constante flujo vehicular al tratarse de uno de los principales corredores viales que conecta Salta capital con El Encón, La Silleta y Campo Qujano.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y tener en cuenta las restricciones vehiculares en los horarios de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30.