En San Luis comenzó el hormigonado de la Avda. Banchik

En la Usina Cultural se realizarán testeos gratuitos de VIH
Además, habrá un stand informativo de concientización, prevención y acceso al diagnóstico oportuno, en el marco del Día Mundial del VIH/SIDA.
La Municipalidad se encuentra trabajando en la ruta Nacional Nº 51, desde calle Cerro Negro hasta Crestón. En el lugar se reconstruye la calzada y se hará un recambio de las rejas metálicas para desagüe pluvial. Restricciones vehiculares de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.LocalesHace 4 horasPrensa
En el marco del plan de recuperación de calles que tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular en la ciudad y brindar mayor seguridad vial, la Municipalidad se encuentra trabajando en la reconstrucción de la calzada en la avenida Banchik, altura San Luis, con tareas de hormigonado.
Los trabajos se efectúan desde la calle Cerro Negro hasta Cerro Crestón donde no sólo comenzó la colocación del nuevo concreto sino que también se hará un recambio de rejas metálicas para desagüe pluvial.
Es importante destacar que, dicho tramo tiene un constante flujo vehicular al tratarse de uno de los principales corredores viales que conecta Salta capital con El Encón, La Silleta y Campo Qujano.
Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y tener en cuenta las restricciones vehiculares en los horarios de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30.
Además, habrá un stand informativo de concientización, prevención y acceso al diagnóstico oportuno, en el marco del Día Mundial del VIH/SIDA.
Una tarde de música, tradición y encuentro comunitario reunirá a miles en plaza España con entrada libre y gratuita.