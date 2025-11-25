Expulsaron de un avión a ”El Puma” Rodríguez

Según la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la disputa ocurrió en un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador - Miami que el artista se había tomado para volver a su residencia.

En las imágenes que circularon en las redes sociales, se puede ver al artista grabando la situación con su celular e intentando comunicarse con los pasajeros del vuelo.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…”, dice el cantante antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo. “Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer esto. Usted estaba muy, muy ‘gentil’ como nuestros tripulantes aquí”, dijo el piloto al mando de la nave.

Después de las palabras de la persona a cargo del vuelo, el artista agarró su carry on, se bajó del avión y, según trascendió, el capitán decidió sacarlo porque, supuestamente, había sido grosero con la tripulación.

La versión del “El Puma” Rodríguez fue que tuvo “un encontronazo” con una persona de la tripulación que no lo trató "bien”. Si bien aseguró que intentó pedir disculpas varias veces, finalmente el capitán del vuelo tomó la decisión de expulsarlo.