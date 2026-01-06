La cantante creó “Perra Exclusive SA” con su madre para desarrollar, vender y asesorar operaciones inmobiliarias, ampliará así su perfil empresarial.
Franco Colapinto, del karting a la tapa de Rolling Stone
El piloto de Fórmula 1 hizo un recorrido por su carrera, su actualidad, la fama, y de cómo es ser parte de una élite de la categoría más importante del mundo.EspectaculosEl martesPrensa
Franco Colapinto es cara de una prestigiosa revista y analiza sobre la adrenalina, la ausencia histórica de ídolos argentinos en la Fórmula 1 y el impacto de su presente, mientras se prepara para una temporada 2026 con expectativas junto a la escudería Alpine.
La velocidad, la adrenalina y esa sensación de ir “pegado al piso” marcaron el inicio del camino de Franco Colapinto en el karting, pero también encendieron algo más profundo: el sueño de miles de chicos argentinos que crecieron mirando la Fórmula 1 sin tener a quién alentar.
Hoy, ese vacío ya no existe. Colapinto no solo corre, compite y pelea puestos en la élite del automovilismo mundial, sino que también representa a una generación que vuelve a sentirse parte del paddock. La revista Rolling Stone lo eligió como tapá en enero con un personaje que comenzó a ser referencia.
Romina Gaetani denunció por violencia de género a su pareja tras ser hospitalizada
Ángel de Brito relató el hecho ocurrido en un country de Pilar que involucra a su novio, Luis Cavanagh, donde la intérprete fue trasladada a un hospital con lesiones, tras un alerta al 911 que movilizó tanto a la policía como a personal judicial