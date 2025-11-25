Con la presencia del gobernador Sáenz asumieron los legisladores provinciales electos en mayo

El gobernador Gustavo Sáenz participó en la Legislatura de la Provincia, de la ceremonia de incorporación y sesión preparatoria en la que asumieron los senadores y diputados provinciales que resultaron electos en los comicios del pasado mes de mayo, con mandato hasta el año 2029.

Primeramente, se realizó la sesión de incorporación y preparatoria de la Cámara de Senadores, encabezada por el vicegobernador y presidente natural del Senado, Antonio Marocco.

Fueron diez los senadores electos que asumieron en su banca: Iván Burgos por el departamento Cachi, Sergio Rodrigo Saldaño por Cafayate, Roque Ramón Cornejo Avellaneda por Capital, Esteban D'Andrea Cornejo por Chicoana, Enrique Antonio Cornejo Saravia por General Güemes, Diego Evaristo Cari por Guachipas, Dani Raúl Nolasco por La Poma, Carlos Nicolás Guitián por Los Andes, Edgardo Gonzalo Guaymás por Molinos y Leonor Nieves Minetti por Rosario de Lerma.

En tanto, con posterioridad lo harán los representantes de La Caldera, Daniel Roberto Moreno Ovalle, y de San Carlos José Rolando Guaimás, quienes hasta el 10 de diciembre ejercerán las intendencias de Vaqueros y Animaná respectivamente.

Posteriomente se realizó la sesión de la Cámara de Diputados, incorporando los treinta legisladores que cumplirán mandato hasta 2029.

También se procedió a la elección de las autoridades del cuerpo, Secretarías y Prosecretarías para el período legislativo 2025–2027.

Las actividades iniciaron en la plaza de la Democracia de la Legislatura donde se izaron las banderas de Argentina, Salta y de La Paz.

También estuvieron presentes la presidente de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, intendentes, autoridades de los tres poderes del Estado, Ejército y Gendarmería, entre otras.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación