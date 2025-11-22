La selección argentina goleó 6-0 a Marruecos en el debut del primer Mundial de Futsal femenino

El elenco nacional albiceleste arrancó de la mejor manera la primera edición de la Copa del Mundo de la disciplina.

El inicio del primer Mundial de Futsal femenino en Filipinas quedó marcado por la contundente victoria de Argentina sobre Marruecos, con un resultado de 6 a 0 que reflejó la superioridad albiceleste tras un arranque parejo.

El torneo, que se desarrolla entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, representa la primera edición de esta competencia bajo la organización de la FIFA y reúne a 16 selecciones de todo el mundo.

El campeonato se disputa en las ciudades de Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), y cuenta con cobertura internacional a través de la plataforma FIFA+, así como la implementación de tecnología de videoarbitraje (VIR). 

