La selección argentina goleó 6-0 a Marruecos en el debut del primer Mundial de Futsal femenino

Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana
Este sábado, Lanús buscará bordarse la tercera estrella internacional de su historia contra el Mineiro de Jorge Sampaoli en el Defensores del Chaco de Paraguay.
El inicio del primer Mundial de Futsal femenino en Filipinas quedó marcado por la contundente victoria de Argentina sobre Marruecos, con un resultado de 6 a 0 que reflejó la superioridad albiceleste tras un arranque parejo.
El torneo, que se desarrolla entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, representa la primera edición de esta competencia bajo la organización de la FIFA y reúne a 16 selecciones de todo el mundo.
El campeonato se disputa en las ciudades de Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), y cuenta con cobertura internacional a través de la plataforma FIFA+, así como la implementación de tecnología de videoarbitraje (VIR).
El equipo fue citado por la FIA por una presunta infracción en la gestión de neumáticos intermedios.