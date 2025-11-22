FAS 2025: La feria de arte que reúne a 33 galerías y más de 200 artistas

Con 33 galerías y más de 200 artistas, abrió en Condominio La Trinidad la nueva edición de la Feria de Arte Salta, con entrada libre y gratuita.

La Secretaría de Cultura de la Provincia dejó inaugurada hoy FAS 2025, que se desarrollará hasta el 23 de noviembre en Condominio La Trinidad, San Lorenzo Chico. La feria reúne a 33 galerías de siete provincias —15 de ellas debutantes— y más de 200 artistas contemporáneos en un predio de 3.442 m².

Durante la apertura, las autoridades de Cultura realizaron un recorrido por las 33 galerías participantes, donde cada representante presentó las obras seleccionadas para esta edición, dando inicio al recorrido oficial por la feria.

A lo largo de los tres días, el público podrá visitar las galerías, adquirir obras en distintos formatos y participar de una agenda paralela con charlas, presentaciones de libros, música en vivo y propuestas gastronómicas de seis foodtrucks.

Organizada por AccionArte y la Secretaría de Cultura, con Proyecto Norte como socio estratégico, FAS consolida a Salta como referente del arte contemporáneo argentino. La agenda completa está disponible en @feriadeartesalta y en www.culturasalta.gov.ar