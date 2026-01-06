La Municipalidad reconoció los 60 años de trayectoria de Ciudad de Navidad

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, entregó un reconocimiento a Ciudad de Navidad por sus 60 años de trayectoria, destacando su valor cultural y su consolidación como uno de los eventos más representativos de la agenda turística y cultural de la ciudad.

En esta edición aniversario, más de 300 actores formaron parte de la propuesta, incluyendo artistas que participaron en distintas ediciones a lo largo de estas seis décadas, reafirmando el carácter colectivo y comunitario del espectáculo.

Hoy tendrá su última función, con la participación de Canto 4. Para entradas e información deben comunicarse al 3875290202.

El reconocimiento fue entregado por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, quien destacó la importancia de Ciudad de Navidad como una expresión cultural que trasciende generaciones, fortalece la identidad salteña y convoca tanto a vecinos como a turistas cada año. También participo, la Ministra de Turismo y Deportes de la provincia, Manuela Arancibia.

Desde el Ente de Turismo se valoró especialmente el compromiso sostenido de quienes hicieron posible este proyecto a lo largo del tiempo, posicionándolo como un atractivo cultural que acompaña las celebraciones de fin de año y forma parte del patrimonio simbólico de la ciudad.