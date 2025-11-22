En el Día Internacional de la Espina Bífida, el Hospital Público Materno Infantil de Salta compartió la historia de una mamá y su hija, Noelia y Nicole, una niña de 11 años que nació con espina bífida, hidrocefalia y pie bot.
En una vibrante jornada, se disputaron las semifinales del Torneo Amateur de Boxeo
Se realizaron en la cancha de Voley de Central Norte. El lugar estuvo colmado para presenciar las 20 peleas. Los ganadores se clasificaron a la final de la competencia. El campeonato es organizado por la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad.LocalesHace 2 horasPrensa
La cancha de voley del club Central Norte albergó las semifinales del Torneo Municipal Amateur de Boxeo, en lo que fue una jornada vibrante.
El lugar estuvo colmado para presenciar las 20 peleas. Los ganadores se clasificaron a la final de la competencia.
Las categorías fueron juveniles y cadetes, tanto en masculino como en femenino.
“Buscamos llevar el boxeo a todos los barrios de Salta. La familia acompaña y los boxeadores ponen lo mejor de sí y eso nos motiva a seguir”, dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.
Por su parte, la boxeadora Valentina Albiol, destacó la organización del torneo y agradeció a todos los que acompañaron la velada, luego de clasificarse a la final.
“Fue una dura pelea, pero la pude sacar adelante por todo lo que me preparé, espero ser campeón”, dijo Gastón Soria, boxeador.
Desde el área expresaron que la final se haría en diciembre y en el club Gimnasia y Tiro.
Los ganadores de la jornada fueron:
Thiago Ruiz
Santiago González
Mariano Chaile
Yandel Flores
Alexis Masa
Ángeles Gerez
Santiago Cabana
Lautaro Paz
Analía Corbera
Gastón Soria
Valentina Albiol
Lara Arroyo
Maximiliano González
Gabriel Cano
Federico Puntano
Facundo Rojas
Joaquín López
Lautaro Pérez
Federico Cardozo
Con 33 galerías y más de 200 artistas, abrió en Condominio La Trinidad la nueva edición de la Feria de Arte Salta, con entrada libre y gratuita.