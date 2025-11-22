En una vibrante jornada, se disputaron las semifinales del Torneo Amateur de Boxeo

La cancha de voley del club Central Norte albergó las semifinales del Torneo Municipal Amateur de Boxeo, en lo que fue una jornada vibrante.

El lugar estuvo colmado para presenciar las 20 peleas. Los ganadores se clasificaron a la final de la competencia.

Las categorías fueron juveniles y cadetes, tanto en masculino como en femenino.

“Buscamos llevar el boxeo a todos los barrios de Salta. La familia acompaña y los boxeadores ponen lo mejor de sí y eso nos motiva a seguir”, dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Por su parte, la boxeadora Valentina Albiol, destacó la organización del torneo y agradeció a todos los que acompañaron la velada, luego de clasificarse a la final.

“Fue una dura pelea, pero la pude sacar adelante por todo lo que me preparé, espero ser campeón”, dijo Gastón Soria, boxeador.

Desde el área expresaron que la final se haría en diciembre y en el club Gimnasia y Tiro.

Los ganadores de la jornada fueron:

Thiago Ruiz

Santiago González

Mariano Chaile

Yandel Flores

Alexis Masa

Ángeles Gerez

Santiago Cabana

Lautaro Paz

Analía Corbera

Gastón Soria

Valentina Albiol

Lara Arroyo

Maximiliano González

Gabriel Cano

Federico Puntano

Facundo Rojas

Joaquín López

Lautaro Pérez

Federico Cardozo