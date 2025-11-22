Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa Sudamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, tal como ocurrió el año pasado.

El encuentro, que está programado para las 17, se disputará en el estadio Defensores del Chaco, que tiene capacidad para 42.354 espectadores, y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ y DSports. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, se metió en esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, el “Granate” venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).

De esta manera, el Granate está a solo un partido de ganar su segunda Copa Sudamericana, competición en la que también se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.