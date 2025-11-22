Salta se prepara para un fin de semana turístico con alta expectativa

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes se trabaja de forma articulada con municipios, cámaras empresarias y prestadores para acompañar la demanda prevista, reforzar la calidad del servicio y garantizar una experiencia positiva para quienes visiten Salta durante este fin de semana largo.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que “vemos un escenario muy alentador: crecen las consultas, se sostienen las reservas y se dinamiza la actividad en los principales corredores turísticos. Todo indica que tendremos un movimiento importante durante estos días”.

Además, destacó que “estos niveles potenciales de ocupación reflejan el esfuerzo permanente del sector privado y confirman que Salta mantiene una fuerte capacidad de atracción durante todo el año”.

A esta dinámica se suma uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo nacional: el TC2000, que regresa a Salta después de varios años. La competencia, que se desarrollará en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, genera un fuerte interés tanto en el público local como en visitantes de distintas provincias, aportando un movimiento adicional al sector turístico, hotelero y gastronómico.

En este contexto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, afirmó que “el movimiento turístico previsto es el resultado de una política sostenida que combina promoción, infraestructura y una agenda de eventos que impulsa la actividad en toda la provincia. La llegada del TC2000 potencia aún más esta dinámica y reafirma a Salta como sede de grandes acontecimientos deportivos y turísticos.”

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, continuamos impulsando acciones de promoción, capacitación y desarrollo de infraestructura, con el objetivo de consolidar a Salta como un destino líder, sostenible y competitivo en todas las épocas del año.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación