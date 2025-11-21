Confirmaron el desafuero de Emiliano Estrada por la causa de fake news

La Cámara de Casación dejó firme el desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada, uno de los visitantes recientes a Cristina Fernández en San José 1111. La causa se originó por sospechas de peculado de servicios y abuso de autoridad, ya que habría utilizado personal del Congreso para manejar perfiles truchos y publicar contenidos anónimos relacionados al narcotráfico.

Estrada fue denunciado en Salta por intimidación pública y peculado, a partir de supuestas campañas de fake news en TikTok que mencionaban al narcotráfico en la provincia y apuntaban contra el gobernador Gustavo Sáenz, ministros y legisladores, entre ellos Pamela Calletti. En febrero, la Justicia salteña se declaró incompetente y el expediente pasó al fuero federal bajo decisión de la jueza Mariela Giménez.