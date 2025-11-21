La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025: es la cuarta corona para el país

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en alzarse con la corona de Miss Universo 2025.

Con su triunfo, se suma a la lista como la cuarta ganadora mexicana, un ciclo que inició con Lupita Jones en 1991 y siguió con Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2017.

Durante un emocionante certamen, la mexicana elevó las emociones en el país mientras avanzaba en las eliminatorias.

La edición 74 de Miss Universo tuvo como escenario el Impact Arena de Pak Kret, donde representantes de 120 países compitieron ante miles de espectadores. Desde el inicio de la gala, Fátima Bosch destacó por su seguridad y su mensaje en favor de la autenticidad femenina.

Durante la presentación inicial de cada candidata, la tabasqueña tomó la palabra y gritó con entusiasmo “¡Viva México!”, generando una reacción inmediata entre el público y estableciendo su presencia desde el primer momento.

Al ser anunciada como ganadora y coronada, la mexicana rompió en llanto y fue abrazada por sus compañeras de concurso.