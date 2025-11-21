El Papa León XIV expresó su firme intención de viajar a la Argentina el próximo año, al responder a periodistas en Castel Gandolfo que le consultaron sobre una posible visita a América Latina.
La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025: es la cuarta corona para el país
La originaria de Tabasco llegó hasta la final junto a la representante de Tailandia, el país anfitrión.InternacionalesHace 2 horasPrensa
Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en alzarse con la corona de Miss Universo 2025.
Con su triunfo, se suma a la lista como la cuarta ganadora mexicana, un ciclo que inició con Lupita Jones en 1991 y siguió con Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2017.
Durante un emocionante certamen, la mexicana elevó las emociones en el país mientras avanzaba en las eliminatorias.
La edición 74 de Miss Universo tuvo como escenario el Impact Arena de Pak Kret, donde representantes de 120 países compitieron ante miles de espectadores. Desde el inicio de la gala, Fátima Bosch destacó por su seguridad y su mensaje en favor de la autenticidad femenina.
Durante la presentación inicial de cada candidata, la tabasqueña tomó la palabra y gritó con entusiasmo “¡Viva México!”, generando una reacción inmediata entre el público y estableciendo su presencia desde el primer momento.
Al ser anunciada como ganadora y coronada, la mexicana rompió en llanto y fue abrazada por sus compañeras de concurso.
Un adolescente argentino, de 17 años, es buscado de manera intensa por la Armada de Chile desde el pasado lunes cuando se metió al mar con sus primos y el agua los arrastró, lo que provocó la desaparición del menor en la zona de la playa Cuatro Esquinas.