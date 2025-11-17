Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026

La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó un funcionario a Infobae sobre la invitación del estadounidense.

Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.



La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.