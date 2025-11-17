El Xeneize, ya clasificado a los playoffs y a la Copa Libertadores 2026, se impuso contra el Matador con goles de Ayrton Costa de cabeza y Edinson Cavani de penal, por lo que terminó puntero su participación en la fase regular del campeonato y ahora espera para conocer a su rival en los octavos de final.
Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026
El presidente Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial.DeportesHace 1 horaprensa
La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.
“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó un funcionario a Infobae sobre la invitación del estadounidense.
Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.
La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.
Última fecha del Torneo CLausura: se define la clasificación a octavos y a las copas
Ayer se jugaron los partidos correspondientes al descenso y hoy se definirán los equipos que participaran en competencias internacionales el año que viene. River visita a Vélez y Estudiantes recibe a Argentinos Juniors por un lugar en la próxima Copa Libertadores.