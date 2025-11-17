INCUCAI: Hoy se presentará en Salta el Programa CERCA

El Ministerio de Salud Pública de Salta junto al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) presentarán el programa CERCA (Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada), en el marco de un encuentro regional que reunirá a equipos sanitarios del NOA.

El evento se desarrollará este lunes 17 a partir de las 9:30 en el salón Amancay del Hotel Casa Real, ubicado en calle Mitre 669.

Esta iniciativa está destinada a fortalecer la detección temprana, el registro y el seguimiento integral de personas con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), a través de consultorios especializados en hospitales.

En el lugar se llevará a cabo, además, la IV Jornada de Procuración en Pediatría, con la presencia de referentes y equipos hospitalarios de la región.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación