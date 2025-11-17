INCUCAI: Hoy se presentará en Salta el Programa CERCA

El organismo realizará un operativo de identificación durante toda la semana desde hoy al viernes 21 inclusive. Se visitarán los barrios Aeroparque, Patrón Costas, J. Taranto, 4 de Junio y San Francisco.
El Ministerio de Salud Pública de Salta junto al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) presentarán el programa CERCA (Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada), en el marco de un encuentro regional que reunirá a equipos sanitarios del NOA.
El evento se desarrollará este lunes 17 a partir de las 9:30 en el salón Amancay del Hotel Casa Real, ubicado en calle Mitre 669.
Esta iniciativa está destinada a fortalecer la detección temprana, el registro y el seguimiento integral de personas con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), a través de consultorios especializados en hospitales.
En el lugar se llevará a cabo, además, la IV Jornada de Procuración en Pediatría, con la presencia de referentes y equipos hospitalarios de la región.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre. Las entradas ya están disponibles online.