El móvil del Registro Civil realizará operativos de identificación

El organismo realizará un operativo de identificación durante toda la semana, desde hoy al viernes 21 inclusive. Se visitarán los barrios Aeroparque, Patrón Costas, J. Taranto, 4 de Junio y San Francisco.

Continuando con el cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que durante la próxima semana el móvil del organismo estará en el municipio de Orán. A la vez, en la Capital también se desarrollarán operativos junto a la Municipalidad mediante valijas móviles.

Las actividades comenzarán hoy lunes 17 de noviembre en la cancha ubicada frente a la capilla del barrio Aeroparque; mañana martes 18 continuarán en el centro vecinal del barrio Patrón Costas.

El miércoles 19 el móvil llegará a la esquina de las calles Corrientes y Martín Fierro, en el barrio J. Taranto; el jueves 20 el operativo se realizará en la intersección de las calles Egües y Mario Silva, del barrio 4 de Junio, finalizando el viernes 21 en el centro vecinal del barrio San Francisco.

En estos operativos la atención será a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Simultáneamente, en Capital se realizarán operativos junto a la Municipalidad de Salta: el lunes 17 y martes 18 en el Centro Integrador Comunitario del barrio Bicentenario, en Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas; y el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en el CIC del barrio Santa Cecilia, en Martín Fierro esquina Juan Darienzo.

En estos operativos la atención será a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación