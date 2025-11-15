Impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio. Hasta ahora alrededor de 15 recibimos. Cinco en uno y 10 en otro”.

“Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó. “Hasta ahora los que recibimos no representan peligro”, indicó.

Además, a este medio le contaron que también trasladaron lesionados al Hospital Cuenca Alta, en las afueras de la localidad Cañuelas, vecina a Ezeiza, donde ocurre el incidente.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

“En cuanto a las fábricas alcanzadas, entre ellas una es química, se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”, explicó Granados sobre lo que se sabe de las fábricas alcanzadas hasta el momento.