Reunión de Sáenz con Adorni y Santilli: “Con consenso y federalismo se construye el progreso del país”

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Tras el encuentro, el mandatario salteño calificó la jornada como positiva. “con la mirada puesta en los desafíos que tenemos por delante".

El diálogo con los funcionarios nacionales se enmarca en la nueva etapa de Gobierno federal que busca construir acuerdos con todos los gobernadores y el Congreso Nacional para impulsar las reformas necesarias.

El gobernador Sáenz ratificó su compromiso con el diálogo: “Creo profundamente en la construcción de consensos. Confío en que, con responsabilidad y trabajo conjunto, podremos avanzar en soluciones que ayuden a que el país crezca y a que Salta ocupe el lugar que merece”.

Sáenz planteó con claridad las prioridades de la provincia, señalando que "defender a Salta implica plantear con claridad nuestras prioridades: la continuidad de las obras estratégicas, el desarrollo del norte argentino y la necesidad de una verdadera mirada federal que genere trabajo y oportunidades para nuestra gente”.

En esta línea, el mandatario recordó su postura de colaboración con el Gobierno nacional, considerando que es una responsabilidad republicana acompañar a la gestión elegida legítimamente. No obstante, insistió en que las provincias deben ser incluidas en la toma de decisiones económicas futuras, para asegurar que el progreso sea simétrico en todo el territorio y se puedan activar los motores productivos de las economías regionales.

Su principal pedido se centró en el cumplimiento de los acuerdos de obra pública, vitales para el crecimiento del norte argentino, y en que las políticas nacionales consideren las realidades distintivas de cada provincia al momento de tomar decisiones.

También se dialogó sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026 y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, todos ellos proyectos destinados a fomentar la inversión y el empleo.

En cuanto a seguridad y transparencia, el gobernador Sáenz puso de manifiesto temas que considera prioritarios, como la Ley de Derribo y la radarización de los 750 kilómetros de frontera, proyectos claves para complementar la seguridad terrestre y combatir el narcotráfico. Además, Sáenz subrayó la importancia de impulsar la ley de Ficha Limpia para mejorar la ética y reducir los privilegios de la política.

Finalmente, el Gobernador concluyó su visión con una frase que resume el espíritu del encuentro: “Si crecen las provincias, también crece el país”.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación