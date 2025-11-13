La Selección argentina se entrenó ante una multitud de hinchas en España

La Selección argentina se entrenó ante miles de hinchas que dijeron presente antes de su viaje a Angola, para disputar su último amistoso del año.

Por lo que se pudo observar en este entrenamiento a puertas abiertas, Scaloni hizo que sus jugadores realizaran movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos pocos minutos, en los que se hizo énfasis en la salida por abajo. Luego se practicó la pelota parada y concluyó con un ensayo formal entre los grupos.

La Argentina disputará su último partido del 2025 este viernes, cuando visite a su par de Angola a partir de las 13 en el Estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Luanda, que tiene capacidad para 48.500 espectadores.

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán cerrar el año con una buena actuación, en la previa de un 2026 que será clave ya que disputarán la Finalissima ante España en marzo y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

Así formaría la Selección argentina ante Angola: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.