Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico

El Comité de Seguridad en el Fútbol sancionó a Boca luego del recibimiento ante River en el Superclásico en la Bombonera por “excesos”. Por ese motivo, el próximo encuentro de local que será el fin de semana tendrá una serie de prohibiciones y, además, aplicaron derecho de admisión para el hincha que ingresó con el celular.

El equipo de Claudio Úbeda derrotó al conjunto de Marcelo Gallardo por 2 a 0 y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026, es decir, uno de los objetivos del club.

Pero la sanción viene, en primer lugar, para el periodista que se burló de los jugadores de River y los filmó mientras estaba sacando la lengua. Por ese motivo, el organismo indicó: "El infractor quedará inhabilitado por el término de dos años para ingresar a los estadios en el marco del programa de derecho de admisión".

Por otra parte, la Seguridad le aplicó un año de derecho de admisión a los 10 hinchas que fueron identificados ingresando con el disfraz de fantasmas de la B. Asimismo, producto del uso de papelitos, la fuerte sanción tuvo que ver con la prohibición del uso de banderas en todo el estadio.

De este modo, en el próximo partido del domingo ante Tigre en la Bombonera, el cual contará con el homenaje especial a Nacho Russo, el hijo del DT fallecido, no podrá haber banderas, pero tendrán el aforo completo. Asimismo, se aplicó una multa económica, la cual no fue informado el monto.