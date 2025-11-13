La Noche de los Alfajores llega con descuentos, actividades y propuestas en todo el país

La Noche de los Alfajores se realizará el 14 y 15 de noviembre y reunirá a marcas, comercios y productores de todo el país con el objetivo de impulsar la tradición del alfajor argentino mediante descuentos, acciones especiales y una amplia agenda de actividades destinadas a consumidores y turistas.

Durante estas dos jornadas, empresas y locales ofrecerán rebajas de hasta el 50% en alfajores y productos relacionados, disponibles tanto en tiendas físicas como en redes sociales y plataformas online. También habrá horarios de atención extendidos en numerosos puntos del país para facilitar el acceso del público.

El encuentro está organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor, un espacio que desde sus distintas ediciones ha fortalecido la innovación del sector, promoviendo la calidad y el posicionamiento internacional de este producto emblemático. En esta nueva edición, más de 40 empresas elaboradoras y más de 200 locales adheridos se sumaron a la propuesta, cuyos detalles se publicarán en un mapa interactivo en la web oficial del evento.