La ANSES oficializó el aumento de 2,4% para las jubilaciones, pensiones y AUH

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para enero de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES. Es por la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.

Así, la jubilación mínima pasará a de $340.879,59 a $349.299,32 en el primer mes del 2026. Los haberes máximos desde enero quedarán en $2.350.453,70, según la resolución 381, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El alza de 2,47% aplica a otras prestaciones que paga el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $125.517,55.

En enero, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES también percibirán el bono de $70.000 que está destinado a los que perciben hasta un haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en enero 2026

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en enero de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima: $349.299,32. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $419.299,32.

La jubilación máxima: $2.350.453,70;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $279.439,46;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $244.509,52;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $159.788,50.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde enero

La AUH y otras asignaciones quedarán desde enero de la siguiente manera, dada la inflación de 2,5% en noviembre que reportó el INDEC.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.517,55.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.517,55.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $62.765 para el primer escalón de ingresos.

Cronograma ANSES: qué días cobran con aumento en enero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 29 de enero, según la finalización del DNI.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero, según la terminación del DNI.

Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.