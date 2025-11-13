Prisión perpetua para el femicida de Estela Velarde

La jueza Paola Marocco, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, condenó a Hugo Guzmán (61) a la pena de prisión perpetua por resultar autor del delito homicidio agravado por la relación de pareja previa, alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio) en perjuicio de Estela Velarde (45).

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2024 en el domicilio donde convivía la pareja, en barrio Juan Manuel de Rosas.

La jueza ordenó el inmediato traslado y alojamiento de Guzmán en la Unidad Carcelaria 1. Hizo lugar a lo solicitado por la defensa técnica y dispuso que el condenado sea incorporado al Sistema de Progresividad Carcelaria. Recomendó además a las autoridades del penal que se le brinde tratamiento psicológico por la naturaleza del delito cometido.

La jueza hizo lugar también a una solicitud de la fiscal Luján Sodero Calvet y ordenó la prohibición de todo tipo de contacto del condenado con dos de las hijas de la víctima y con su grupo familiar. Además instruyó que se oficie al área de psicología del Hospital Materno Infantil para la incorporación de los menores nietos de Estela Velarde en un programa de asistencia o tratamiento adecuado.

Finalmente, se ordenó la inscripción de los datos genéticos del condenado en el banco correspondiente.