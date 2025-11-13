Allanaron la casa de un jugador de Unión por tenencia de material de abuso sexual infantil

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un allanamiento junto a efectivos de la sección Trata de Personas en la casa de un jugador de Unión de Santa Fe, en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se realizó durante la mañana de este jueves en la casa de Cristian Tarragona, ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, en la capital de la provincia, donde el delantero del Tatengue vive junto a sus familiares.

La investigación se realiza en medio del operativo internacional contra la trata de personas denominada Escudo Infantil, que investiga las redes dedicadas a la explotación y difusión de material de abuso sexual de menores.

Al mismo tiempo, se detalló que hubo otros procedimientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, como en Villa Constitución.

Según informó Uno de Santa Fe, el futbolista estaba en lugar preparándose para dirigirse al entrenamiento del conjunto santafecino cuando llegaron los agentes policiales a su casa, ubicada frente a una plaza y tiene varios departamentos en su parte posterior. La vivienda fue allanada durante varias horas por parte de los equipos de investigación.