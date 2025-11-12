La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

Ya pasó más de un mes de la muerte de Miguel Ángel Russo. El reconocido entrenador, que pasó sus últimos días como DT de Boca Juniors, falleció el pasado 8 de octubre y conmovió al mundo del fútbol argentino. Uno de los homenajes más emotivos que se le rindió al último técnico campeón de la Copa Libertadores con el Xeneize ocurrió el pasado domingo 18 del mes pasado cuando, en el marco del duelo entre su equipo y Belgrano, una camiseta con su nombre voló al cielo junto con globos azules y amarillos.

Cuando pasaron 24 días de aquella tarde emotiva en La Bombonera, una sorprendente noticia se hizo viral en las redes. Pepe Temperan, periodista y relator uruguayo, mostró el lugar donde apareció la casaca que tenía el nombre en la espalda con la leyenda “1956 - infinito” en el espacio donde van los números. “Increíble. De la Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) junto con una foto donde se pueden ver los globos desinflados.

Acto seguido, sumó otra publicación con la camiseta ya en una percha y colgada en la puerta de un tractor y fue allí donde reveló quién la encontró. “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, agregó.

El lugar donde apareció la camiseta del homenaje a Russo está ubicado en la Ruta 96, a 21 kilómetros al sureste de Dolores y a 19 kilómetros al noroeste de su intersección con la Ruta 19. Según el último censo del país vecino que se llevó a cabo hace dos años (2023) y por el dato del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, la población de Cañada Nieto es de 421 personas. La distancia con la Capital Federal es de unos 179 kilómetros y el viaje en auto dura un tiempo aproximado de cuatro horas y 15 minutos.

“El joven productor uruguayo que encontró la camiseta homenaje a Russo analiza el futuro de la casaca. Me dijo sabe el valor sentimental que tiene y analiza el futuro, una de las opciones es que vuelva a Boca y llevársela a Edinson Cavani, aún no está confirmado pero es una opción que maneja”, informó Temperan.

El homenaje en la antesala de aquel partido entre el Xeneize y el Pirata cordobés comenzó con la proyección de un video en la pantalla principal del estadio, donde se repasaron los momentos más significativos de Russo al frente de Boca Juniors. La hinchada respondió con un aplauso sostenido y luego entonó cánticos que acompañaron las imágenes, hasta que la cinta concluyó con la frase: “Amor con amor se paga”. Este gesto audiovisual marcó el inicio de una serie de reconocimientos que se sucedieron a lo largo de la jornada.