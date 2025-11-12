El duelo entre Argentina y Angola se disputará a las 13 horas

El partido de la Selección Argentina frente a Angola se jugará el viernes a las 13 (hora argentina). La AFA ratificó el horario original tras confusos cambios previos.

DeportesHace instantesPrensaPrensa
WhatsApp Image 2025-11-12 at 09.15.55

banner-wapp2

A tres días del amistoso que cerrará el año de la Selección Argentina, la AFA confirmó el horario definitivo del encuentro ante Angola. Luego de dos modificaciones en menos de 24 horas, el partido finalmente comenzará a las 13 (hora argentina), tal como estaba pautado inicialmente. En Luanda, el duelo iniciará a las 17 hora local.

El compromiso frente a Angola, único encuentro de la Albiceleste en esta fecha FIFA, generó confusión luego de que en la mañana del martes se anunciara un cambio de horario. Inicialmente programado para las 13:00, el partido se había adelantado una hora, aunque finalmente la AFA ratificó el horario original.

Así, el equipo de Lionel Scaloni saltará al campo este viernes 14 de noviembre a las 13:00 de Argentina (17:00 en Angola). Será el cierre de un año atípico, con una gira marcada por bajas, vacunaciones obligatorias y la inclusión de varios juveniles.

Te puede interesar
racing

La justicia ratificó la clausura del Cilindro y le exigió nuevos protocolos de seguridad

Prensa
DeportesAyer

El fiscal especializado en violencia en espectáculos deportivos de Avellaneda, Mariano Zitto, confirmó este lunes la clausura del estadio Presidente Perón luego del uso de pirotecnia durante la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. Además, ordenó la creación de una mesa de diálogo institucional entre el club y la Aprevide para fijar protocolos preventivos comunes.

Boletín de noticias