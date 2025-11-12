Descarriló una formación del tren Sarmiento y hay al menos 20 heridos

Una formación del tren Sarmiento descarriló cerca de la estación del barrio porteño de Liniers, por el cual se registraron al menos 20 heridos y el servicio se encontraba demorado. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona que finalizó luego de unas horas.

El hecho se originó cuando el tren se acercaba a la estación Liniers y por este motivo bajó la velocidad, por lo que el accidente fue menos grave de lo que podría haber sido. En el momento en que la formación intentó realizar un cambio de vías, se produjo una falla técnica que aún no pudo precisarse y que generó el descalce de las vías y el posterior descarrilamiento.

Los pasajeros que se trasladaban fueron evacuados y el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin arribar a la terminal de Once de Septiembre. En tanto, el personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas formaron parte del operativo.

En este marco, las autoridades interrumpieron la energía de ambas vías como una medida preventiva y descartaron la presencia de pasajeros atrapados en los vagones.