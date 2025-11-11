Tan Biónica vuelve a Vélez con 'El Regreso'

El 27 de marzo, Tan Biónica subirá al escenario del Estadio Vélez para presentar su nuevo álbum El Regreso, en un concierto que combinará material inédito con los temas que marcaron su recorrido. Será el primer encuentro masivo de la banda con su público desde el cierre de la gira La Última Noche Mágica, que en 2023 reunió a más de medio millón de personas en distintas ciudades del continente.

El anuncio llega después de diez años sin lanzamientos discográficos. El grupo integrado por Chano y Bambi Moreno Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane vuelve con un disco de diez canciones nuevas y colaboraciones junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. En pocos días, El Regreso acumuló más de doce millones de reproducciones y ubicó todo su repertorio dentro del Top 50 de Spotify Argentina, con "Tus Cosas" y "El Problema del Amor" entre los sencillos más escuchados.

Las entradas estarán disponibles a través de EnigmaTickets.com. La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12 hs, con seis cuotas sin interés abonando por Modo. Una vez agotado ese cupo, se abrirá la venta general con los mismos beneficios y todos los medios de pago habilitados.