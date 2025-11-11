La justicia ratificó la clausura del Cilindro y le exigió nuevos protocolos de seguridad

Según la resolución del Ministerio Público bonaerense, los explosivos utilizados el 29 de octubre en la previa del ingreso de los jugadores implicaron una violación a la Ley de Espectáculos Deportivos y representaron un riesgo concreto para el público y el personal de seguridad.

El fiscal detalló que dentro del estadio se hallaron cajas con pirotecnia, lo que permite inferir la participación o facilitación de dirigentes del club pese a la prohibición expresa de la Aprevide. Si bien los artefactos eran de venta libre, su uso en estadios está prohibido por el riesgo de lesiones y asfixia en contextos de alta concentración de personas.

Zitto recordó antecedentes similares con el estadio de Independiente y advirtió sobre la “necesidad de proteger la integridad física de los asistentes ante conductas negligentes de los organizadores”. También remarcó que la dirigencia de Racing desoyó advertencias previas y justificó la pirotecnia bajo el argumento del “folclore futbolero”.

La medida dispone que la mesa de diálogo funcione durante un máximo de dos meses y que participen representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA, la Conmebol, la Municipalidad de Avellaneda y la Superintendencia de Riesgo Siniestral. El objetivo será elaborar un protocolo unificado de seguridad para todo el territorio provincial.

Finalmente, el fiscal recomendó que la manipulación de pirotecnia quede reservada a personal especializado y sugirió aplicar sanciones directas, incluido el derecho de admisión, a dirigentes que faciliten o no impidan el uso de artefactos prohibidos.