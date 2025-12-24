La compleja intervención, realizada mediante una técnica mínimamente invasiva, benefició a una adolescente de 13 años con diagnóstico de Miastenia Gravis de Metán. El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.
Alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de la provincia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectará a distintos departamentos y regiones de la provincia durante las jornadas de hoy y mañana, con vigencias diferenciadas según la zona.LocalesAyerPrensa
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Según el pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.
La vigencia de la alerta será desde las 18:00 hasta las 18:00 horas de mañana jueves para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma y Zona montañosa de Cafayate.
En tanto, desde las 18:00 de hoy 18 hasta las 00 horas del jueves y desde las 6:00 hasta las 18:00 de mañana, la alerta es para zonas de Departamento San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria, con precipitaciones de entre 30 y 60 mm.
Finalmente, desde las 18:00 de hoy hasta las 12:00 horas de mañana jueves se prevén precipitaciones en departamento Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
El organismo estará abierto y recibirá a los voluntarios en horario matutino. Mañana jueves 25 no habrá recepción de donaciones.