La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos. Estas malas prácticas pueden generar obstrucciones e inundaciones.
Sancionaron a 173 conductores detectados conduciendo con graduación alcohólica
Fue en el marco de los controles vehiculares desplegados en distintos puntos del territorio provincial. La Policía Vial infraccionó a 1214 personas por incumplimientos a las normativas viales y sancionó a 173 conductores alcoholizados.LocalesHace 6 horasPrensa
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre el trabajo preventivo y operativo realizado por la Policía Vial este fin de semana en la provincia.
Efectivos del área fiscalizaron más de 10500 vehículos en puntos de control fijos y móviles en rutas provinciales, nacionales y calles de las distintas jurisdicciones de la provincia. En ese marco, detectaron 1214 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
Realizaron más de 7484 test de alcoholemia y se sancionaron a 173 conductores detectados conduciendo con graduación alcohólica. Cabe destacar que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero que establece severas sanciones para quienes incumplan las normativas.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención y concientización, con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad vial en la provincia.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
Se atendieron más de 2500 consultas en las guardias de emergencia de Salta Capital
Hubo 305 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 782 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 740 en el San Bernardo, 424 en el Señor del Milagro, 248 en el Papa Francisco, 46 en el Arturo Oñativia y 28 en el Miguel Ragone.