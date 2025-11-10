La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre el trabajo preventivo y operativo realizado por la Policía Vial este fin de semana en la provincia.

Efectivos del área fiscalizaron más de 10500 vehículos en puntos de control fijos y móviles en rutas provinciales, nacionales y calles de las distintas jurisdicciones de la provincia. En ese marco, detectaron 1214 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Realizaron más de 7484 test de alcoholemia y se sancionaron a 173 conductores detectados conduciendo con graduación alcohólica. Cabe destacar que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero que establece severas sanciones para quienes incumplan las normativas.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención y concientización, con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad vial en la provincia.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

