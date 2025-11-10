Se realiza la Caminata por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre

La Municipalidad de Salta acompaña la Caminata 2025, organizada por el Instituto Superior Cruz Roja Argentina Filial Salta, en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.

Se trata de una jornada solidaria que promueve la salud, la vida y la conciencia sobre la importancia de donar.

La concentración será a las 17:30 horas en Dr. Eduardo Paz Chain N°52, y el recorrido finalizará en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón, donde se realizará un cierre recreativo con juegos y presentaciones musicales a cargo de Valentino “El Gauchito Salteño” y Juampy Vargas.

Se recomienda asistir con protector solar, gorra e hidratación, para disfrutar de la actividad de manera segura.

Esta propuesta busca visibilizar el valor de cada donante y generar conciencia sobre la necesidad constante de contar con sangre segura para quienes la necesitan. Caminar juntos simboliza el compromiso colectivo con la salud, la vida y la solidaridad.

Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre

Fue creado para reconocer a las personas que donan sangre de manera voluntaria y habitual, y conmemora la primera transfusión segura y eficaz realizada por el investigador argentino Luis Agote en la Argentina el 9 de noviembre de 1914.